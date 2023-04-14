Antalyaspor 3-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalyaspor karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı almayı başardı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Doğukan Sinik, 39. dakikada A.Ndao ve 85. dakikada Bertuğ Yıldırım atarken;
Alanyaspor'un tek golü ise 21. dakikada A.Hassan'dan geldi.
Alanyaspor'da Umut Güneş 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Antalyaspor 32 puanla 10. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.