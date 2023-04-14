Haberler Süper Lig Antalyaspor 3-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor 3-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve derbiyi kazanan taraf oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 22:28
Antalyaspor 3-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Antalyaspor karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı almayı başardı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Doğukan Sinik, 39. dakikada A.Ndao ve 85. dakikada Bertuğ Yıldırım atarken;

Alanyaspor'un tek golü ise 21. dakikada A.Hassan'dan geldi.

Alanyaspor'da Umut Güneş 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Antalyaspor 32 puanla 10. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor! O takımı duyanlar şaşkına döndü...
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Böyle duyurdular
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta...
F.Bahçe ve Jesus transferde bin pişman!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray evinde bir başka! Yenilmezlik serisi...
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! 22:39
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:39
Derbide kazanan Antalyaspor! Derbide kazanan Antalyaspor! 22:26
Arda Turan Eyüpspor ile ilk antrenmanına çıktı Arda Turan Eyüpspor ile ilk antrenmanına çıktı 22:16
A.Efes galibiyetle veda etti! A.Efes galibiyetle veda etti! 22:09
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 22:07
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... 21:50
G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! 21:32
G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... 21:20
Dries Mertens bir yıl daha Galatasaray'da Dries Mertens bir yıl daha Galatasaray'da 21:19
Icardi'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon Icardi'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon 21:04
Kupada yarı final ilk maç programı açıklandı! Kupada yarı final ilk maç programı açıklandı! 20:50