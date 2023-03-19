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Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Sivasspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetiyor. Sivasspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 16:00
Sivasspor Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Hafta içi mesaisinde Fiorentina'ya mağlup olan Sivasspor evinde kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Teknik direktör Sedat Ağçay ile çıkış yakalayan Ankaragücü zorlu deplasmanda galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Appindangoye, Goutas, Murat, Cofie, Siaz, Ulvestad, Erdoğan, N'jie, Leke

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 19 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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