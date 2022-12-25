Yiğido nihayet

Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkan Sivasspor rakibini 2-1 mağlup etti. 14. dakikada Dia Sabia'nın golüyle öne geçen kırmızı beyazlılar, 39'da Mortadha Ben Ouannes'in beraberlik golüne engel olamadı. Soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan da misafir ekipti. Arka arkaya ataklar yapan Sivasspor bunun sonucunu da 66'da aldı.

HAFTAYA G.SARAY

Sivasspor'un Fildişili futbolcsu Max Gradel attığı golle Yiğidolar'a 3 puanı getirdi. Düşme hattında yer alan Sivasspor bu sonuçla Süper Lig'de 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa ise düşüşünü sürdürdü. İstanbul temsilcisinin 3 puan hasreti 6 haftaya çıktı. Ligde gelecek hafta Kasampaşa, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.