Haberler Süper Lig GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK maçı izle

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. haftanın son gününde Giresunspori kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak mücadele için arama motorlarında Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevanbı araştırılıyor. İşte Yaşar Kemal Uğurlu yönetimindeki Giresunspor - Beşiktaş maçı detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:10
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK maçı izle

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak olan Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasında heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen ve 15 puanla 6. sırada yer alan siyah beyazlı ekip de, ikişer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan 12. basamaktaki Giresunspor da Çotanak Spor Kompleksi'nden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek'in maaşı herkesi şaşırttı! Jorge Jesus'un prensi için flaş karar
İstanbul'da batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
Konyaspor son nefeste 1 puanı kaptı!
Yıldız oyuncudan ayrılık mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor son nefeste 1 puanı kaptı!
Alanyaspor Hatayspor mesaisini tamamladı!
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
MARS RETROSU HANGİ BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR | Mars Retrosu nedir?
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim Cumartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz ile Leipzig yenişemedi! Mainz ile Leipzig yenişemedi! 18:28
Leverkusen'den farklı tarife! Leverkusen'den farklı tarife! 18:26
Hakan'lı Inter Kaan'lı Sassuolo'yu devirdi! Hakan'lı Inter Kaan'lı Sassuolo'yu devirdi! 18:23
Portekiz'de Razgatlıoğlu rüzgarı! Portekiz'de Razgatlıoğlu rüzgarı! 18:14
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 17:39
Fırtına Kasımpaşa'ya hazırlanıyor Fırtına Kasımpaşa'ya hazırlanıyor 17:33
Daha Eski
Genç Millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya Genç Millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya 16:57
Giresunspor - Beşiktaş canlı izle Giresunspor - Beşiktaş canlı izle 16:45
Terim'den anlamlı davranış! Terim'den anlamlı davranış! 16:44
Zehra Güneş'ten Ronaldinho esintileri! | İZLE Zehra Güneş'ten Ronaldinho esintileri! | İZLE 16:41
Yıldız oyuncudan ayrılık mesajı! Yıldız oyuncudan ayrılık mesajı! 16:26
U19 derbisinde kazanan çıkmadı! U19 derbisinde kazanan çıkmadı! 16:26