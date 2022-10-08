GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - BJK maçı izle

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak olan Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasında heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen ve 15 puanla 6. sırada yer alan siyah beyazlı ekip de, ikişer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan 12. basamaktaki Giresunspor da Çotanak Spor Kompleksi'nden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst