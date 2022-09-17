Kayseri baskını

Süper Lig'de şiddetle galibiyete ihtiyacı olan Hatayspor, deplasmanda kazanamayan Kayserispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Kayseri henüz 2'de Saba'nın eline çarpan topun VAR'dan tespit edilmesiyle penaltı kazandı ve Mensah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 35'te El Kaabi, karşı karşıya atamadı. 44'te Thiam'ın pasında kaleci Erce'yi geçen topu Cardoso ağlarla buluşturdu ve ilk yarı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi: 0-2.



HATAY 9 KİŞİ KALDI

Maçta ikinci yarı ise ilginç anlara sahne oldu. 63'te oyuna giren Soni, 78'de sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği biten Hatay 10 kişi kaldı. 87'de Bertolacci, farkı üçe taşıdı: 0-3. 90'da Falette'nin hatasıyla topu kazanan Gavranovic, kaleciyi geçti ama Falette tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Falette de kırmızı gördü ve Hatay 9 kişi kalırken, Gavranovic penaltıdan farklı galibiyeti ilan etti: 0-4.

KAYSERİSPOR 7 EKSİKLE ÇIKTI

Hatay deplasmanından galibiyetle dönen Kayserispor, 7 eksikle karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Emrah Başsan, Ali Karimi, Joseph Attamah ve Majid Hosseini ile performanslarından ötürü Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Nurettin Korkmaz kadroda yer almadı.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, haklı bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Deplasmanda ilk kez 3 puan sevinci yaşadıklarını belirten Atan, "Maça golle başlamamız karşılaşmanın seyrini değiştirdi. 3 puanı hak ettik" dedi.



MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK

Hatay hocası Serkan Özbalta, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Serkan Özbalta, devreyi de 2-0 yenik kapatmalarının dirençlerini düşürdüğünü belirtip milli aradan güçlü dönecekleri sözünü verdi. Öte yandan taraftarlar Özbalta'yı istifaya davet etti.