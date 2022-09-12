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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR İZLE CANLI ⚽ | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Arena'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan siyah beyazlı takım, karşılaşmaya ana kadrosundan 5 kiş eksik çıkacak. Sakalatnmalar ve kart cezaları nedeniyle ilk 11'i değişen BJK'lilerin karşısında ise Vodafone Park'tan 3 puanla ayrılmak isteyen Başakşehir yer alacak. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Halil Umut Meler yönetimindeki maça ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:10
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR İZLE CANLI ⚽ | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR İZLE CANLI ⚽ Süper Lig 6. haftasında heyecan devam ederken siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek BJK - Başakşehir maçı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecanlı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ın kendi sahasında ağırlayacağı Başakşehir'le karşılaşması için arama motorlarında yapılan Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? araştırmalarını haberimizde derledik. İşte BJK - Başakşehir maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ EKSİ 5 İLE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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