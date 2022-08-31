Dinamo Boca’dan

Transferde daha çok bonservisi elinde olan ve kiralık futbolculara yönelen Giresunspor, 15. imzasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bajic, Arias, Sainz, Mejia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, ön libero pozisyonu için rotasını Arjantin'e çevirdi. Yeşil- beyazlılar, Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yla her konuda anlaştı. Sözleşme detayları konusunda son görüşmeler yapılan 26 yaşındaki Kolombiyalı dinamo, kulübü ile sözleşmesini uzatıp, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılacak.



BİR DÖNEM G.SARAY DA İSTİYORDU

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan genç orta saha, 2 kez Kolombiya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Ön libero pozisyonunun dışında orta sahada da görev alabilen Campuzano, bu sezon halen devam eden sezonda 16 maçta oynadı, 1 gol attı. Geçen sezon ise 28 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Campuzano, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

KAYSERİ'DE ŞANSI TUTMUYOR

Kayserispor'a 3-0 kaybeden Giresunspor, sarı-kırmızılılara deplasmanda diş geçiremedi. Çotanaklar, bundan önce deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti. Yeşil-beyazlılar, daha önce oynadığı 3 maçta 2-1, 3-2 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kalesinde 9 gol görürken, ağları 3 kez havalandırabildi.