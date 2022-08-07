Haberler Süper Lig Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Giresun Adana Demir maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Giresun Adana Demir maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Çotanaklar yeni transferleriyle kendi seyircisi önüne çıkıyor. Adana Demirspor'da yeni transferlerin performansı merak konusu. Giresunspor - Adana Demirspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:14 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:26
Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Giresun Adana Demir maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Giresunspor kendi evinde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Adana Demirspor Giresun deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Çotonak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç yapacak.

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇIN'DA İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Britt

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Giresunspor- Adana Demirspor maçı 19:15'te başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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