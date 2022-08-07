Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Giresun Adana Demir maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Giresunspor kendi evinde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Adana Demirspor Giresun deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Çotonak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç yapacak.
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇIN'DA İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Britt
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor- Adana Demirspor maçı 19:15'te başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.