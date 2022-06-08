Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig'den haberler

GÖZTEPE'DE GERİ SAYIM

Rasmus Ankersen tarafından devralınması beklenen Göztepe'de şirket futbolla ilgili kararları alacak. Mevcut yönetim teknik adam ve yerli oyuncu seçiminde yardımcı olacak. Oldukça iddialı bir kadro kurulması bekleniyor.

ALTINORDU'DAN ÇİFTE İMZA

Altınordu altyapısından yetişen ve geçen sezon Niğde Anadolu'da kiralık oynayan Alperen Selvi (21) ve Emre Oymak (21) ile sözleşme imzaladı. Savunmada görev yapan Emre ve orta saha oyuncusu Alperen, kulübün 100. yılında başarılı olmak istediklerini söyledi.

HAKAN YAVUZ SAKARYASPOR'DA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, orta saha Hakan Yavuz'la anlaştı. Kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "1461 Trabzon'dan Hakan Yavuz'la 3 yıllık sözleşme imzaladık" denildi. 24 yaşındaki Yavuz, 2. Lig'de geçen sezon 40 maçta 8 gol, 3 asist yaptı.

SAMSUN'DA BOFFİN BOMBASI!

Takımı Bayram Bektaş'a emanet eden Samsunspor'da, transfer harekatı da hız kazandı. Şimşekler, kale için Antalyaspor'la kontratı sona eren ve anlaşamayan Ruud Boffin'le temas kurdu. Yaklaşık 400 bin euro önerilen 34 yaşındaki Belçikalı eldiven kararını bildirecek.

BURSA'DA KOLTUĞA 3 ADAY

Gelecek sezon tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da, teknik adam belirsizliği sürdürüyor. Mustafa Er, Tahsin Tam ve İsmail Ertekin isimlerinin gündemde olduğu yeşil- beyazlılarda yönetim, transfer tahtasının açılış durumuna göre bir rota belirleyecek.

EYÜPOR ÇİFTE ATAĞA KALKTI

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Eyüpspor, transferin gözdesi Emeka Eze ve Mehmet Murat Uçar'ı gündemine aldı. Keçiörengücü forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle ve A.Gücü'nden ayrılan 30 yaşındaki sağ bekle görüşmelerde mesafe kat edildi.

ALTAY'DA TOROS PLANI

Sinan Kaloğlu'nun belirsizliğini koruduğu Altay'da, teknik direktörlük için Mesut Toros'un (53) adı geçiyor. İzmir ekibinde futbola başlayan hoca, 2014-2015'te başına geçmişti. Toros, geçen yıl Amed ve Erzincan'ı çalıştırdı.

DENİZLİ'NİN SON SÜRECİ

Transfer yasaklısı Denizlispor'u zorlu süreç bekliyor. Mevcut kadroyu korumak isteyen yeşil-siyahlılarda, Ömer, Lopes, Darri, Mayi, Hüseyin, Emre ve Bünyamin'in sözleşmeleri bitti. Aissati ise dönmeyeceğini bildirdi. Denizli'de, sözleşme görüşmeleri başlayacak.