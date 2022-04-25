Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Maçı, Ümit Öztürk'ün yönetecek.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD2'de canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo
SİVASSPOR - ALANYASPOR 10. KEZ MÜCADELE EDECEK
Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak. Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında bu akşam oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı ve 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:
2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2
2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0
2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1
2021-2022 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 0-1
(OS-BM-S)