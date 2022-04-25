Haberler Süper Lig Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle

Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u misafir edecek. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Son iki maçında galibiyet alan Sivasspor çıkışını sürdürmeye devam etmek isterken Alanyaspor ise kazanarak Avrupa kupalarına katılım için şansını devam ettirmek istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:50
Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Maçı, Ümit Öztürk'ün yönetecek.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo

SİVASSPOR - ALANYASPOR 10. KEZ MÜCADELE EDECEK

Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak. Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında bu akşam oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı ve 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 0-1
(OS-BM-S)

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