Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Maçı, Ümit Öztürk'ün yönetecek.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo

SİVASSPOR - ALANYASPOR 10. KEZ MÜCADELE EDECEK

Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak. Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında bu akşam oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı ve 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1

(OS-BM-S)