Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle | Trabzonspor Beşiktaş maçı izle | TS BJK maçı izle

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, yeni hocası Valerien Ismael ile çıkış arayan Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Kapalı gişe oynanan maç nefesleri kesiyor. Trabzonspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi.

SAHASINDA 390 GÜNDÜR MAĞLUP OLMUYOR

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK RAKİBE KARŞI SEZONU YENİLGİSİZ KAPATMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak. Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynadığı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı oldu. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışıyor.

ERSİN DESTANOĞLU KALEYE DÖNDÜ

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 11'deki yerini aldı.

Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte maçta Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.