Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı | TS maçı canlı izle | Rizespor Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı | TS maçı canlı izle | Rizespor Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Lider Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20.00'de başlaması plananlanan mücadele 15 dakika ertelenerek 20.15'te başladı. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 21:02
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı | TS maçı canlı izle | Rizespor Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Lider Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20.00'de başlaması plananlanan mücadele 15 dakika ertelenerek 20.15'te başladı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.

Trabzonspor: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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