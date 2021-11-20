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Başakşehir Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış yakalayan ev sahibi ekip galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:56
Başakşehir Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi Başakşehir üst üste alınan galibiyetlere bir yenisini eklemek istiyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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