Başakşehir Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi Başakşehir üst üste alınan galibiyetlere bir yenisini eklemek istiyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.





BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.