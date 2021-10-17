Altay Karagümrük maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Lige iyi bir başlangıç yapan iki takım, İzmir'de 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...





ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Altay - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic.