Haberler Süper Lig Altay Karagümrük maçı | CANLI

Altay Karagümrük maçı | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Altay sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 16:00
Altay Karagümrük maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Lige iyi bir başlangıç yapan iki takım, İzmir'de 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Altay - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic.

SON DAKİKA