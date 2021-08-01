Mateusz Altay’da!

Tranferin hızlı takımı Altay, aradığı kaleciyi Polonya'da buldu. Arsenal'dan kadrosuna katmak istediği İzlandalı Runarsson'la ücret konusunda anlaşamayınca alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Mateusz Lis'le prensipte anlaştı. Yunan, Belçikalı ve Polonyalı 3 kaleciyi gündemine alan İzmir temsilcisi, Mateusz Lis ismi üzerinde karar kıldı. Polonya'da Falubaz Zielona Gora ve Lech Poznan altyapısında yetişen 24 yaşındaki Lis, daha sonra Miedz Legnica, Podbeskidzie, Rakow'da forma giydi.

TARAFTARA AŞI ÇAĞRISI

Geçen Wisla Krakow'da 27 maçta görev alan kaleci Lis, geçen hafta başlayan ligde takımının kalesini korudu. Geçmişte Polonya Ümit Milli Takımı'nda da oynayan kaleci Mateusz Lis, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da toplam 69 müsabakada görev alırken, bir alt ligde 26 maça çıktı. Öte yandan Göztepe, taraftarlarından Kovid-19 aşılarını olmasını istedi. Twitter hesabından, "Covid-19 aşınızı olun. Yeniden hep birlikte olalım. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım" paylaşımı yapıldı.