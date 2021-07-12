Göztepe Diabate’ye döndü

Arslanagic, Kahraman ve Şefik ile sözleşme imzalayan Göztepe, daha önce yollarını ayırdığını açıkladığı Fousseni Diabate’yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon kiralanan Trabzonspor’un Malili kanat oyuncusu için görüşmelerin başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat geçen sezon 18 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
Arslanagic, Kahraman ve Şefik ile sözleşme imzalayan Göztepe, daha önce yollarını ayırdığını açıkladığı Fousseni Diabate'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon kiralanan Trabzonspor'un Malili kanat oyuncusu için görüşmelerin başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat geçen sezon 18 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.