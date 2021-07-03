Kasımpaşa’ya Tunuslu sol bek

Transferin hızlı ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Mortadha Ben Ouanes’le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tunus’un Es Sahel takımından transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, 2 kez milli formayı giyerken, geçtiğimiz sezon oynadığı 30 karşılaşmada 2 de asist katkısı sağladı.
Transferin hızlı ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Mortadha Ben Ouanes'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tunus'un Es Sahel takımından transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, 2 kez milli formayı giyerken, geçtiğimiz sezon oynadığı 30 karşılaşmada 2 de asist katkısı sağladı.