Haberler Süper Lig Kasımpaşa’ya Tunuslu sol bek

Kasımpaşa’ya Tunuslu sol bek

Transferin hızlı ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Mortadha Ben Ouanes’le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tunus’un Es Sahel takımından transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, 2 kez milli formayı giyerken, geçtiğimiz sezon oynadığı 30 karşılaşmada 2 de asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Kasımpaşa’ya Tunuslu sol bek
Transferin hızlı ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Mortadha Ben Ouanes'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tunus'un Es Sahel takımından transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, 2 kez milli formayı giyerken, geçtiğimiz sezon oynadığı 30 karşılaşmada 2 de asist katkısı sağladı.
SON DAKİKA