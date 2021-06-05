Yerliye teşvik 5 milyon

TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre; 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılıp hesaplanacak.
TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre; 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılıp hesaplanacak. 1. takıma 5, 2.'ciye 4, 3.'cüye 3, 4.'cüye 2 ve 5.'ciye 1 milyon olmak üzere toplam 15 milyon TL para, resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden 1 ay içerisinde ödenecek
ÇİMDEN SORUMLU
TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stat zeminleri talimatını değiştirdi. Kulüpler artık çim saha sorumlusu atayacak, sorumlu kişiye TFF teorik ve pratik eğitim semineri verecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar sadece doğal çimde oynanacak. Suni çimli statlar, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ayda doğal çime çevrilecek.