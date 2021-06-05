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Yerliye teşvik 5 milyon

, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre; ve daha sonra doğmuş olan 'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılıp hesaplanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Yerliye teşvik 5 milyon
, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre; ve daha sonra doğmuş olan 'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılıp hesaplanacak. 1. takıma 5, 2.'ciye 4, 3.'cüye 3, 4.'cüye 2 ve 5.'ciye 1 milyon olmak üzere toplam 15 milyon TL para, müsabakalarının bitimini takip eden 1 ay içerisinde ödenecek

ÇİMDEN SORUMLU
TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stat zeminleri talimatını değiştirdi. Kulüpler artık çim saha sorumlusu atayacak, sorumlu kişiye TFF teorik ve pratik eğitim semineri verecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar sadece doğal çimde oynanacak. Suni çimli statlar, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ayda doğal çime çevrilecek.
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