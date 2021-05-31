Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Altay'da Mert Nobre sürprizi!

Son dakika spor haberi: Altay'da sürprizi!

Son dakika spor haberi: 18 yıl sonra 'e çıkan Altay'da 'nin sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör 'nin dümene geçebileceği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:01
Son dakika spor haberi: Altay'da Mert Nobre sürprizi!

'de 18 yıl sonra mücadele edeceği -2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör 'ye bırakan Altay'da tecrübeli teknik adamın kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör 'nin dümene geçebileceği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de 'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra kasım ayında temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.

Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Daha önce 'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak ve 'da görev yapan Mert Nobre, temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.

KALECİ CİHAN UZATTI

Altay'da kaleci 'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 29 yaşındaki file bekçisi son 2 sezonda ekibinde görev aldı. Her iki sezona da yedek kaleci olarak başlayan Cihan, ligin ilerleyen haftalarında eldivenleri eline geçirdi. İzmir ekibinde son olarak devre arasında transfer edilen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Cihan'dan formayı kapmayı başaramadı. Altay'da sol kanat 'in de mukavelesi yenilenmişti.

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