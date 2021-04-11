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özeti (11.04.21)

Ligde yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Sakatlığı devam eden , ve takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. İşte özeti...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Süper Lig özeti (11.04.21)

'nde bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

, bugün oynayacağı karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu 'nin sakatlığı bulunuyor.

ile Gençlerbirliği, 'de birbirlerine 78. kez rakip olacak. 61 yıllık rekabette Ankaragücü'nün galibiyetlerde rakibine karşı 28-26 üstünlüğü var.


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