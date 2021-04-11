Süper Lig özeti (11.04.21)

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Sivasspor, bugün oynayacağı Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor.



Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de birbirlerine 78. kez rakip olacak. 61 yıllık rekabette Ankaragücü'nün galibiyetlerde rakibine karşı 28-26 üstünlüğü var.



