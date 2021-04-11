Diouf:2 Jahovic:3

Jahovic, 30 ve 38. dakikalarda attığı gollerle İzmir ekibini 2-0 öne geçirirken, Diouf 64'te durumu 2-1 yaptı. Hatay beraberlik için yüklenirken 78'de tekrar sahneye çıkan Jahovic skoru 3-1'e taşıdı. Diouf 90'da farkı yine 1'e indirdi ama kalan sürede ev sahibi ekibe yetmedi. Göztepe, zorlu maçta 3 puanı 3 golle almayı başardı. 34 yaşındaki Jahovic ligdeki gol sayısını 5'e yükseltirken, sezonun flaş santrforu 33 yaşındaki Diouf ise 15 gole ulaştı. Hatayspor bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayıp kötü gidişi sürdürdü. Göztepe ise üst üste 2. galibiyetini alıp seri yaptı.