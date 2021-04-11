Haberler Süper Lig Diouf:2 Jahovic:3

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'de - maçı nefes kesti. 5 golün atıldığı maç tabiri caizse Hataylı ve Göztepili arasında geçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Diouf:2 Jahovic:3

, 30 ve 38. dakikalarda attığı gollerle ekibini 2-0 öne geçirirken, 64'te durumu 2-1 yaptı. beraberlik için yüklenirken 78'de tekrar sahneye çıkan Jahovic skoru 3-1'e taşıdı. Diouf 90'da farkı yine 1'e indirdi ama kalan sürede ev sahibi ekibe yetmedi. , zorlu maçta 3 puanı 3 golle almayı başardı. 34 yaşındaki Jahovic ligdeki gol sayısını 5'e yükseltirken, sezonun flaş santrforu 33 yaşındaki Diouf ise 15 gole ulaştı. bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayıp kötü gidişi sürdürdü. Göztepe ise üst üste 2. galibiyetini alıp seri yaptı.

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