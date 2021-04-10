Kartal farklı

Süper Lig'de zirve yarışında Beşiktaş geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya kaybettikten sonra Alanyaspor ile kritik bir maça çıktı. Takılsa panik ortamı oluşabilirdi ancak Sergen Yalçın ve öğrencileri buna izin vermediler. 3-0'lık net bir galibiyetle 3 puana uzandılar. Güçlü Alanyaspor karşısında takılmasını bekleyen Fenerbahçe ve Galatasaraylıların morallerini de bozdular. Aldıkları bu galibiyetle Yeni Malatya'ya takılan Fenerbahçe'den de BAY geçen Galatasaray'dan da biraz daha uzaklaştılar. Yakınlaştıkları şey ise şampiyonluk kupasının kulbu oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş kazandıktan sonra kendi maçını alarak aradaki puan farkını korumak istiyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda ilk defa öne geçtikleri bir mücadeleden 3 puan çıkaramadılar. Fofana'nın 80 metrelik deparına kimsenin yetişememesi ironi oldu. Direk şanssızlıkları sürdü. Trabzonspor sahasında Kayserispor önünde baştan sona her şeyi yaptı. Ancak günün başarılı ismi sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı bir türlü aşamadılar. Zirveye yaklaşma şansını yitirdiler.

HAFTANIN GOLÜ - DA COSTA

Dadaşların tecrübeli stoperi mükemmel bir gol kaydetti. Önce meşin yuvarlağı önüne çok iyi indirdi, ardından sol ayağıyla mermi gibi bir vurarak ağları havalandırdı.

HAFTANIN ASİSTİ - FOFANA

Malatya'nın hücum oyuncusu, Caner'in kullandığı kornerde topu önüne aldıktan sonra Usain Bolt gibi bir depar attı. Hiçbir F.Bahçeli ona yetişemedi. Mustafa'ya nefis pas attı.

HAFTANIN KURTARIŞI - NORDFELDT

Başarılı eldiven Aatıf'ın penaltısını kurtardı. İhlal gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. Aatıf yine vurdu, Nordfeldt bir kez daha beyaz noktada başarılı olarak Erzurum'a set çekti.

HAFTANIN TAKIMI - SİVASSPOR

Yiğidolar, Antalyaspor deplasmanında şiir gibi futbol oynadılar. Hücum aksiyonları tıkır tıkır işledi. 4 gollü bir galibiyet elde ettiler.

HAFTANIN SÖZÜ - ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu Erman Toroğlu, haftalardır kötü oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı eleştirdi. Toroğlu "Erol Bulut gitti, Emre geldi. Hikaye aynı, bir değişim yok. Eğer Fenerbahçe veya Galatasaray bu oyunlarıyla şampiyonluk olacaklarsa vah Türk futbolunun haline" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN OLAYI - 10 DİREK

Süper Lig'de bu hafta tam 10 gol fazla izleyebilirdik ancak direkler buna izin vermedi. Beşiktaş 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Konyaspor ise 1'er defa direğe takıldılar. Şanssızlıkları sebebiyle önemli puanlardan oldular.

HAFTANIN HOCASI: RIZA ÇALIMBAY

Yığıdolar, Antalyaspor deplasmanında mükemmel bir oyun sergilediler. Hücum planları kusursuz işledi. Rıza Çalımbay sistemini oturttuktan sonra 10 maçtır mağlup olmuyorlar.