Başakşehir Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeledeyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zorlu rakibini mağlup edip olumsuz tabloyu dağıtmayı amaçlıyor.



BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

26'NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bu karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.