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Başakşehir Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! CANLI

'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadelede hakem düdük çalacak. Sonucu merakla beklenen müsabaka BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:55 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:01
Başakşehir Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeledeyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zorlu rakibini mağlup edip olumsuz tabloyu dağıtmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, , , , , Mehmet Topal, , Deniz Türüç, , Crivelli.

Trabzonspor: , Kamil Ahmet, Ie, , Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

26'NCI RANDEVU
Trabzonspor ile , 'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK
Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bu karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

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