Haberler Süper Lig Başakşehir Trabzonspor CANLI | Süper Lig maçı

Başakşehir CANLI |

'in 26. haftasında Başakşehir sahasında 'u konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadelede hakem düdük çalıyor. Sonucu merakla beklenen müsabaka BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:56
Başakşehir Trabzonspor CANLI | Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zorlu rakibini mağlup edip olumsuz tabloyu dağıtmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: , , , , , , , , , , Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor ile , İstanbul'da oynadıkları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

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