Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

Süper Lig'de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor'da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor'a çevrildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar hedef seriyi devam ettirmek. Başarılı grafiğini Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıyan güney ekibi deplasmanda DG Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları düzelen Veysel Sarı ve Mert Yılmaz'ın kadroda olması beklenirken, sakatlığı devam eden Ufuk Akyol'un takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un yıldız golcüsü Gökdeniz Bayrakdar ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor'un 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.