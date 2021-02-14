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Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

’de yarın FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor’da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor’a çevrildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 13:39
Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

'de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor'da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor'a çevrildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar hedef seriyi devam ettirmek. Başarılı grafiğini 'na da taşıyan güney ekibi deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları düzelen ve 'ın kadroda olması beklenirken, sakatlığı devam eden 'un takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un yıldız golcüsü ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı , Mehmet Cem Satman ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor'un 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.

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