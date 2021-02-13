Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 'yi konuk edecek. Galatasaray derbisini kaybeden ve ardından Başakşehir'e kupada elenen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışında konumunu korumak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:40
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Castro, Ndao, , Borini, Ademi

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, , Caner, Ozan, , Osayi, Mert, Samatta, .

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan , ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen , takımdaki yerlerini alamayacak. ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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