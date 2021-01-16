Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Sivasspor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare