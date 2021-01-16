Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray Birniçan, Anicic, Abdulkerim Bardakcı, Ömer Ali Şahiner, Skubic, Bytyqi, İsmail Guven, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Ndiaye, Ideye