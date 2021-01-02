Haberler Süper Lig ‘Mart sonu seyirci olabilir’

‘Mart sonu seyirci olabilir’

TFF Başkanı Özdemir, şartlar uygun olursa mart ayının sonunda maçlara seyirci almak istediklerini ifade etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:27 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
‘Mart sonu seyirci olabilir’
Başkanı Nihat Özdemir, 'de liglerin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirten Özdemir, "Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" dedi. Özdemir, yayıncı kuruluşun ödemeleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta havalemizi yaptık. beIN Sports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Bu konuda da görüşmelerimiz halen devam ediyor."
SON DAKİKA