‘Mart sonu seyirci olabilir’

TFF Başkanı Özdemir, şartlar uygun olursa mart ayının sonunda maçlara seyirci almak istediklerini ifade etti.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:27Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de liglerin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirten Özdemir, "Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" dedi. Özdemir, yayıncı kuruluşun ödemeleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta havalemizi yaptık. beIN Sports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Bu konuda da görüşmelerimiz halen devam ediyor."