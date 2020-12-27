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Medipol - MAÇI CANLI | İlk 11'ler belli oldu

'in 15. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saat ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan karşılaşma önce mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:03
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa MAÇI CANLI | İlk 11'ler belli oldu

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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