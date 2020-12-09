Göztepe Alanyaspor Süper Lig maçı CANLI

Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı bu akşam oynanıyor. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu karşılaşma öncesi 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TFF tarafından ertelenmişti. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda 18.30'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.



