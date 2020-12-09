Haberler Süper Lig Göztepe Alanyaspor Süper Lig maçı CANLI

maçı CANLI

'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede , sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Stadı'nda oynanan kritik maç BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. İzmir ekibi ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Alanspor ise zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:28 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:38
Göztepe Alanyaspor Süper Lig maçı CANLI

'de, 'de yaşanan nedeniyle ertelenen - maçı bu akşam oynanıyor. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu karşılaşma öncesi 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce 'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tarafından ertelenmişti. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Stadı'nda 18.30'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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