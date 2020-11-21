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Fatih Karagümrük - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:24
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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