Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.