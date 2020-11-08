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Yeni Malatyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında 'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Denizlispor ise bay geçtiği 7. haftanın ardından galibiyet alarak ligin dibinden kurtulma planları yapıyor. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 08:35
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Çıkış arayan iki takımın mücadelesi öncesinde tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hafez, Ahmed, Acquah, Cueva, Lukoki, Kubilay, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega

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