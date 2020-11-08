Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Çıkış arayan iki takımın mücadelesi öncesinde tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hafez, Ahmed, Acquah, Cueva, Lukoki, Kubilay, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega