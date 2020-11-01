Konyaspor 1-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir ve Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Halil Umut Meler'in yönettiği ve İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran'ın yardımcılığını yaptığı karşılaşma turuncu-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

Mücadelenin ilk golü 45. dakikada Jevtovic'ten geldi. Konyasporlu futbolcu topu kendi ağlarına gönderdi ve Başakşehir 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Maçın 2. golü 59. dakikada Aleksic'ten geldi ve Başakşehir, bu golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 3. ve son gol Konyasporlu Kravest'ten geldi. Bu golle beraber mücadele Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan 21. dakikada Konyasporlu Skubic, penaltıyı değerlendiremedi.

Bu skorla Başakşehir puanını 10'a çıkarttı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 6 puanla 16. sırada yer aldı. Bununla beraber Başakşehir, oynadığı son 3 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılmış oldu.

Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

4. dakikada Aleksic sağ kanattan ceza sahasına doğru girip kale önüne pasını çıkardı ve Crivelli vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR hakemleri tarafından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

19. dakikada penaltı kullanan Skubic'in vuruşunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kontrol etti.

26. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe giden topa Skrtel kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Skubic ortaladı, arka direkte Adil'in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

39. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Visca çaprazdan sert vurdu, kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.

44. dakikada Aleksic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Giuliano kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu ama Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe giden topa dokunmak isteyen Jevtovic kendi ağlarını havalandırdı. 0-1

(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)