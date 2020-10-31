Anlaşma aşamasıdayız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş yaşanan sorunu halletmek için uğraştığını söyledi. A Spor’a bağlanan Özdemir, “İzmir’e geçmiş olsun” dedi
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:43Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9'luk depremin ardından A Spor'a bağlandı. Başkan Özdemir hem İzmir ekiplerinin maçlarının ertelendiğini söylerken hem de yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki ödeme sorununu çözmeye çalıştığını ifade etti. "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" diyerek söze başlayan Özdemir, "Türkiye bir deprem ülkesi. Sık sık maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. İnşallah en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Türk devleti burada her türlü yardımı yaparak yaralarımızı en kısa zamanda saracaktır. Biz de TFF olarak, bu hafta sonu yapılacak İzmir'deki takımların maçlarını erteledik. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. FOTOMAÇ Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın yayıncı kuruluş ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Özdemir, "Şu anda onların yanından çıktım. Yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte yayıncı kuruluşun CEO'suyla toplantı halindeyiz. Bütün şartları görüşüyoruz. Arayı bulmayı çalışıyoruz. Bütün işimi gücümü bırakıp bu konuları çözmeye çalışıyorum" diye konuştu.