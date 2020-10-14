Süper Lig'den haberler (14.10.20)

HATAY'DA 3 VAKA

Hatayspor'da 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İZMİR'İN ACI GÜNÜ

Önceki gün vefat eden Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, toprağa verildi. Törende; Güzelırmak'ın ailesi, yakınları, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve eski futbolcular yer aldı.

BİRLİK TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 14.00'te İstanbul'da toplanıyor. Kulüpler Birliği'nin maçlara seyirci alınması, maddi olarak zor durumdaki kulüplerin ekonomik sorunları gibi gündeme dair son konuları tartışacağı öğrenildi.

GÜMRÜK KADIKÖY'E

F.Karagümrük, bu hafta Kadıköy'e taşınıyor. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa'yı ağırlayacakları mücadelenin Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

BAKANDAN PAS

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da yaşanan orman yangınları sonrasında fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür ederek pası federasyonlara attı. TFF de 1923 fidan bağışında bulundu.