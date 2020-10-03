Haberler Süper Lig BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

1-0 Fraport | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında , evinde ağırladığı Fraport 'u 'in golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 07:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:00
BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında Yeni Malatyaspori ile Fraport karşı karşıya geldi.

Yeni stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Malatya ekibine galibiyeti getiren golü ise 10. dakikada kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR!

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

BİZE ULAŞIN