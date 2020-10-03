BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspori ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Malatya ekibine galibiyeti getiren golü ise 10. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti.

Bu skorun ardından Yeni Malatyaspor puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR!

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.



14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.



17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.



75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.