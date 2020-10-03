Haberler Süper Lig Başakşehir 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon sahasında 'yi konuk etti. Turuncu-lacivertliler 4. maçında İzmir ekibiyle berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:04
Başakşehir 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetti. Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk etti. Turuncu-lacivertliler İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını almış oldu.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

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