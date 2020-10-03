Başakşehir 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetti. Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk etti. Turuncu-lacivertliler İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını almış oldu.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye