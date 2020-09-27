Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol yok!

Süper Lig'in 3. haftasında dev derbi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla ev sahibi Galatasaray 7 puana ulaşırken, Fenerbahçe'nin ise 5 puanı bulunuyor.



MBWANA SAMATTA İLK MAÇINA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinin 65. dakikasında oyuna girdi ve takımıyla ilk resmi maçına çıktı.









MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

BU SEZON İLK KEZ KAZANAMADI

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

GALATASARAY HÜKMEN MAĞLUBİYETİN UCUNDAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

11 SARI KART ÇIKTI

Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe derbisiyle birlikte ilk kez kadroya girdi. Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı takımın oynadığı Gaziantep FK, Neftçi PFK, Medipol Başakşehir ve Hajduk Split maçlarında kadroda yer almamıştı.





GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AZERBAYCAN'A DESTEK

Galatasaray Kulübü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Azerbaycan'a destek amacıyla Türk Telekom Stadyumu'nda bir pankart astı. Sarı kırmızılı kulüp, "Tek millet, iki devlet! Kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankartı doğu tribününe asarak Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.





EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti.

Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.





Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.