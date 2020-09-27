Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olurken, 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası yaralandığı görseli paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ceza sahası içerisinde Luyindama ve Ferdi Kadıoğlu, ikili mücadeleye girmiş ve Kongolu futbolcu, Ferdi'nin koluna basmıştı.

İşte o pozisyon ve Ferdi'nin paylaşımı;



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)





FENERBAHÇE: YORUMSUZ

Öte yandan sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından pozisyonu paylaştı ve "yorumsuz" dedi.

