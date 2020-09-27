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- derbisi sonrası flaş paylaşım! ...

Süper Lig'in 3. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, sarı lacivertlilerin genç oyuncusu , Luyindama ile girdiği pozisyon sonrası yaralandığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:22 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:26
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım! Ferdi Kadıoğlu...

, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanına konuk olurken, 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda , Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası yaralandığı görseli paylaştı.

NE OLMUŞTU?
Galatasaray ceza sahası içerisinde Luyindama ve Ferdi Kadıoğlu, ikili mücadeleye girmiş ve Kongolu futbolcu, Ferdi'nin koluna basmıştı.

İşte o pozisyon ve Ferdi'nin paylaşımı;

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

FENERBAHÇE: YORUMSUZ
Öte yandan sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından pozisyonu paylaştı ve "yorumsuz" dedi.

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