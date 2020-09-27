Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Rövanşı alacağız

'nin yeni transferi : Rövanşı alacağız

'nin yeni transferi : bana ‘istediğin maçı kaybet ama ’a karşı sakın kaybetme!’ dedi. Onları yenip, ’ün intikamını alacağız.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Rövanşı alacağız

'nin yeni transferi , derbiyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı. Kongolu stoper, " derbisi çok özel. Tıpkı Paris- Marsilya gibi. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim zaman da bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler. Başkan ve futbolcular derbiyi anlattılar. , 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi. Bafe Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel olduğunu, yaşayınca anlayacağımı söyledi. Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi 'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz." dedi. Tisserand, hazır olduğunu ve oynamak istediğini de söyledi.

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