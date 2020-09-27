Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Rövanşı alacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, derbiyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı. Kongolu stoper, "Galatasaray derbisi çok özel. Tıpkı Paris- Marsilya gibi. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim zaman da bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler. Başkan ve futbolcular derbiyi anlattılar. Taksici, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi. Bafe Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel olduğunu, yaşayınca anlayacağımı söyledi. Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz." dedi. Tisserand, hazır olduğunu ve oynamak istediğini de söyledi.