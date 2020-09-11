Sağlıkçılara ithaf olsun

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün başlayacak yeni sezon öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ismini vermeyi düşündüklerini belirten Başkan Özdemir, "Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız. Yakın zamanda onu da açıklayacağız" dedi. Kulüplerle tartışma konusu olan harcama limitlerine de açıklık getiren Nihat Özdemir, "Takım harcamalarından ötürü inanıyorum ki artık kimse UEFA'dan ceza almayacak. Artık zaten cezaları biz keseceğiz. Birkaç yıl içerisinde Süper Lig'deki takımların bütçeleri düzelecek" diye konuştu.



VAR'DA USTALIK DÖNEMİ

UEFA ve FIFA'nın VAR'da TFF'yi örnek gösterdiğini açıklayan Nihat Özdemir, "VAR'da ustalık zamanına geldik. UEFA ve FIFA, Riva'da kurduğumuz VAR sistemini teknik ve performans olarak örnek gösterdiler. Bu yıl, geçen seneden daha iyi performans göstereceğiz. Ofsayt sistemi yüzde 100 oturdu. Bu sene görüntüleri çok kısa sürede vereceğiz" ifadelerini kullandı.