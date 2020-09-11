Sağlıkçılara ithaf olsun - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Sağlıkçılara ithaf olsun

Sağlıkçılara ithaf olsun

Sağlıkçılara ithaf olsun

Başkanı Özdemir, ’e fedakar sağlıkçıların ismini vereceklerini söyledi.

Başkanı , bugün başlayacak yeni sezon öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 'e pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ismini vermeyi düşündüklerini belirten Başkan Özdemir, "Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız. Yakın zamanda onu da açıklayacağız" dedi. Kulüplerle tartışma konusu olan harcama limitlerine de açıklık getiren Nihat Özdemir, "Takım harcamalarından ötürü inanıyorum ki artık kimse 'dan ceza almayacak. Artık zaten cezaları biz keseceğiz. Birkaç yıl içerisinde Süper Lig'deki takımların bütçeleri düzelecek" diye konuştu.

VAR'DA USTALIK DÖNEMİ
UEFA ve FIFA'nın VAR'da TFF'yi örnek gösterdiğini açıklayan Nihat Özdemir, "VAR'da ustalık zamanına geldik. UEFA ve FIFA, Riva'da kurduğumuz VAR sistemini teknik ve performans olarak örnek gösterdiler. Bu yıl, geçen seneden daha iyi performans göstereceğiz. Ofsayt sistemi yüzde 100 oturdu. Bu sene görüntüleri çok kısa sürede vereceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 11.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlıkçılara ithaf olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA