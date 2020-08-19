Pablo Santos Hatayspor'da! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hatayspor'da!

Pablo Santos Hatayspor'da!

'in çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor transferlerine devam ediyor. Birçok yeni isimle Süper Lig'e merhaba diyecek olan Hatayspor son olarak Braga'da görev yapan 28 yaşında savunma oyuncusu 'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor Kulübü'nün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki 'lı futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun."

  1. 19.08.2020
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