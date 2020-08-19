Pablo Santos Hatayspor'da!
Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor transferlerine devam ediyor. Birçok yeni isimle Süper Lig'e merhaba diyecek olan Hatayspor son olarak Braga'da görev yapan 28 yaşında savunma oyuncusu Pablo Santos'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Hatayspor Kulübü'nün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun."
Hoş Geldin Pablo Santos??— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 19, 2020
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.??
??https://t.co/kbbLB7lI7z#Hatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/VzHpngGnUV
- 19.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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