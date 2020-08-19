Pablo Santos Hatayspor'da!

Hatayspor Kulübü'nün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun."

Hoş Geldin Pablo Santos??

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.??

??https://t.co/kbbLB7lI7z#Hatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/VzHpngGnUV — Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 19, 2020