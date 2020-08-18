Karagümrük İtalyan milli kaleci Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Karagümrük bombayı patlattı! İtalyan milli yıldız...

Karagümrük İtalyan milli kaleci ile 2 yıllığına anlaştı

Karagümrük İtalyan milli kaleci Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı

'in yeni ekiplerinden , transferde bombayı patlattı. temsilcisi, bir dönem 'nın da kalesini koruyan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

'e uzun bir aradan sonra yeniden 'merhaba' diyen , aradığı kaleciyi 'da buldu. temsilcisi, bir dönem İtalya 'nın da kalesini koruyan ile 2 yıllığına anlaştı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Portekiz devi 'da forma giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezonu boşta tamamladı.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karagümrük İtalyan milli kaleci Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA