Karagümrük İtalyan milli kaleci Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlattı. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Viviano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'e uzun bir aradan sonra yeniden 'merhaba' diyen Fatih Karagümrük, aradığı kaleciyi İtalya'da buldu. İstanbul temsilcisi, bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Viviano ile 2 yıllığına anlaştı.
Son olarak 2018-2019 sezonunda Portekiz devi Sporting Lizbon'da forma giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezonu boşta tamamladı.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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