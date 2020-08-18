Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart ile görüştük ama olmadı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Karagümrük'ten Joe Hart açıklaması!

Karagümrük Başkanı : ile görüştük ama olmadı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart ile görüştük ama olmadı

Karagümrük Başkanı , transferi son anda gerçekleşmeyen hakkında konuştu. İngiliz kaleciyle görüşmeler yaptıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Hurma, Milli Takımı'nda forma giymiş bir file bekçisini kadrosuna katacaklarını söyledi.

'in yeni ekiplerinden 'ün, dünyaca ünlü İngiliz kaleci 'ı kadrosuna katmaya çalışmış ancak yıldız isim Tottenham'a imza atmıştı.

ekibinin başkanı , Hart transferine açıklık getirirken, 'dan daha iyi bir kaleciyi kadrolarına katacaklarını söyledi.

beIN Sports'a konuşan Hurma, "Joe Hart ile görüşmeler yaptık ama olmadı. Serie A'dan İtalya Milli Takmı'nda oynamış ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi edeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 18:00
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