Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart ile görüştük ama olmadı
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transferi son anda gerçekleşmeyen Joe Hart hakkında konuştu. İngiliz kaleciyle görüşmeler yaptıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Hurma, İtalya Milli Takımı'nda forma giymiş bir file bekçisini kadrosuna katacaklarını söyledi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna katmaya çalışmış ancak yıldız isim Tottenham'a imza atmıştı.
İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Hart transferine açıklık getirirken, İtalya'dan daha iyi bir kaleciyi kadrolarına katacaklarını söyledi.
beIN Sports'a konuşan Hurma, "Joe Hart ile görüşmeler yaptık ama olmadı. Serie A'dan İtalya Milli Takmı'nda oynamış ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz" ifadesini kullandı.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 18:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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