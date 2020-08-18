Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart ile görüştük ama olmadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna katmaya çalışmış ancak yıldız isim Tottenham'a imza atmıştı.

İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Hart transferine açıklık getirirken, İtalya'dan daha iyi bir kaleciyi kadrolarına katacaklarını söyledi.

beIN Sports'a konuşan Hurma, "Joe Hart ile görüşmeler yaptık ama olmadı. Serie A'dan İtalya Milli Takmı'nda oynamış ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz" ifadesini kullandı.