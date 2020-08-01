Süper lig’e renk katacağız

TFF 1. Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen F.Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, büyük hedefler peşinde koşacaklarını vurgulayıp, camiaya umut dağıttı. Süper Lig'e herkesin beklediğinden daha büyük renk katacaklarını iddia eden Başkan Hurma, "İnşallah Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun. Ben bu kulübü aldığımda ilk sözüm 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak' demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e çıkan F.Karagümrük, taraftarlarını coşturdu. Karşılaşmanın tarihi Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip eden kırmızısiyahlı taraftarlar, maçın ardından sevinç gösterilerinde bulundu, meşaleler ve tezahüratlarla caddelerde tur attı.