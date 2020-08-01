Süper lig’e renk katacağız
TFF 1. Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen F.Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, büyük hedefler peşinde koşacaklarını vurgulayıp, camiaya umut dağıttı.
TFF 1. Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen F.Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, büyük hedefler peşinde koşacaklarını vurgulayıp, camiaya umut dağıttı. Süper Lig'e herkesin beklediğinden daha büyük renk katacaklarını iddia eden Başkan Hurma, "İnşallah Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun. Ben bu kulübü aldığımda ilk sözüm 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak' demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'e çıkan F.Karagümrük, taraftarlarını coşturdu. Karşılaşmanın tarihi Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip eden kırmızısiyahlı taraftarlar, maçın ardından sevinç gösterilerinde bulundu, meşaleler ve tezahüratlarla caddelerde tur attı.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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