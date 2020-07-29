Yabancı damgası
Süper Lig'de 2019-20 sezonunda 275 yabancı, 249 yerli futbolcu forma giydi. Yabancıların oynama oranı yüzde 65.3, yerlilerin ise yüzde 34.7 oldu.
Süper Lig'de 2019-20 sezonunda 275 yabancı, 249 yerli futbolcu forma giydi. Yabancıların oynama oranı yüzde 65.3, yerlilerin ise yüzde 34.7 oldu. Sadece Sivas'ta yerliler (14), yabancılardan (13) fazla süre aldı. Ligde atılan gollerin 632'sini yabancılar, 243'ünü yerliler kaydetti. Galatasaray yabancı futbolculara en çok süre (25 bin 491 dakika) veren ekip olurken, en çok yabancı (20) oynatan Kasımpaşa oldu. 23 kişiyle en çok yerli futbolcu oynatan ekip ise Kayseri oldu.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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