Yabancı damgası

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda 275 yabancı, 249 yerli futbolcu forma giydi. Yabancıların oynama oranı yüzde 65.3, yerlilerin ise yüzde 34.7 oldu. Sadece Sivas'ta yerliler (14), yabancılardan (13) fazla süre aldı. Ligde atılan gollerin 632'sini yabancılar, 243'ünü yerliler kaydetti. Galatasaray yabancı futbolculara en çok süre (25 bin 491 dakika) veren ekip olurken, en çok yabancı (20) oynatan Kasımpaşa oldu. 23 kişiyle en çok yerli futbolcu oynatan ekip ise Kayseri oldu.