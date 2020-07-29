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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yabancı damgası

Yabancı damgası

'de 2019-20 sezonunda 275 yabancı, 249 yerli futbolcu forma giydi. Yabancıların oynama oranı yüzde 65.3, yerlilerin ise yüzde 34.7 oldu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda 275 yabancı, 249 yerli futbolcu forma giydi. Yabancıların oynama oranı yüzde 65.3, yerlilerin ise yüzde 34.7 oldu. Sadece 'ta yerliler (14), yabancılardan (13) fazla süre aldı. Ligde atılan gollerin 632'sini yabancılar, 243'ünü yerliler kaydetti. yabancı futbolculara en çok süre (25 bin 491 dakika) veren ekip olurken, en çok yabancı (20) oynatan oldu. 23 kişiyle en çok yerli futbolcu oynatan ekip ise oldu.

  1. 29.7.2020
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