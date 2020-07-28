Hatayspor hocayı buldu

Lig sampiyonu Hatayspor, teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdogan'ı getirdi. Ligi lider bitirdikten sonra Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıstı. Ömer Erdoğan, son olarak Fatih Karagümrük'ün basında 12 maça çıkmıs ve 1.75 puan ortalaması tutturmuştu. Kariyerine Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak baslayan 43 yasındaki çalıştırıcının kariyerindeki ikinci takım.