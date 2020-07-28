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28 Temmuz 2020, Salı
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Hatayspor hocayı buldu

Hatayspor hocayı buldu

Lig sampiyonu Hatayspor, teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdogan'ı getirdi. Ligi lider bitirdikten sonra ile yollar ayrılmıstı. , son olarak 'ün basında 12 maça çıkmıs ve 1.75 puan ortalaması tutturmuştu. Kariyerine 'da yardımcı antrenör olarak baslayan 43 yasındaki çalıştırıcının kariyerindeki ikinci takım.

Lig sampiyonu Hatayspor, teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdogan'ı getirdi. Ligi lider bitirdikten sonra ile yollar ayrılmıstı. , son olarak 'ün basında 12 maça çıkmıs ve 1.75 puan ortalaması tutturmuştu. Kariyerine 'da yardımcı antrenör olarak baslayan 43 yasındaki çalıştırıcının kariyerindeki ikinci takım.

  1. 28.7.2020
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