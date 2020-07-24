Son dakika: Tahkim Kurulu yabancı sınırına yapılan itirazları reddetti!
Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, gelecek sezondan itibaren değişecek olan yeni yabancı sınırıyla ilgili 9 Süper Lig kulübünün yaptığı itirazları reddetti.
TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu sınırlaması kararına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor karara itiraz etmişti.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 18:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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