Son dakika: Tahkim Kurulu yabancı sınırına yapılan itirazları reddetti! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Tahkim'den yabancı sınırı kararı! 9 Süper Lig kulübü...

Son dakika: yabancı sınırına yapılan itirazları reddetti!

Son dakika: Tahkim Kurulu yabancı sınırına yapılan itirazları reddetti!

Son dakika haberi... , gelecek sezondan itibaren değişecek olan yeni yabancı sınırıyla ilgili 9 kulübünün yaptığı itirazları reddetti.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 18:51
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