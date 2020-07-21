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21 Temmuz 2020, Salı
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Özdemir’den seyircili müjdesi

Özdemir’den seyircili müjdesi

Başkanı , maçların seyircili oynanması için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Başkanı , maçların seyircili oynanması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Başkan Özdemir, "Hedefimiz tam kapasite olmasa da düşük kapasitede seyircili oynatmaktır. 30 olur, 40 olur; önemli değil. Seyircili daha güzel. Futbola en güzel katıyı yapan taraftardır. Öyle oynatmak istiyoruz. İnşallah oynatacağız" dedi.
  1. 21.7.2020
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